Thi hít đất cùng Bình An, Trấn Thành buộc miệng tự nhận có con?

Clip Trấn Thành buộc miệng nói "có vợ, có con".



Vốn có nhiều thành tích về thể thao, Bình An đã nhanh chóng giành chiến thắng.

Suốt thời gian qua Hari Won thường xuyên bị soi dấu hiệu "mẹ bầu" mỗi khi để lộ vòng 2 lùm xùm. Tuy nhiên nữ ca sĩ đều lên đính chính là do tăng cân mà thôi. Nhiều ý kiến cũng cho rằng Trấn Thành thuận miệng mà nói vì cụm từ "có vợ có con" hay đi liền nhau. Khán giả vẫn luôn mong chờ tin vui đến từ cặp đôi.

Thiện Lành

Theo VietNamNet