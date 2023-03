Thí điểm đưa phạm nhân ra ngoài lao động, trả công theo quy định

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 09 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 54 của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Theo Nghị định của Chính phủ, trại giam thực hiện thí điểm phải đảm bảo an ninh, an toàn và danh sách các trại giam được thực hiện sẽ do Bộ Công an ban hành.

Tiêu chí được đề cập trong Nghị định số 09 nêu rõ tổ chức hợp tác với trại giam tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam phải không thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức là người nước ngoài; không liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài hay có vốn đầu tư của nước ngoài.