Thí điểm đón khách quốc tế: Cơ hội vàng để du lịch Việt Nam 'rã đông'?

Bộ VHTTDL cũng cho rằng, từ việc thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, sẽ từng bước mở rộng ra Hạ Long (Quảng Ninh), Hội An (Quảng Nam), Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Lạt (Lâm Đồng)... Đây là điều kiện để hồi phục từng bước du lịch Việt Nam, sau thời gian dài đóng băng.

Khẳng định phải sống chung với dịch, không thể "đóng cửa" mãi ngành du lịch, song nhiều chuyên gia vẫn nhấn mạnh những thách thức trong bối cảnh mới, cần phải được lường trước để đối phó. Theo đó, các đơn vị cần có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ việc khảo sát điểm đến, xây dựng các gói dịch vụ, tour du lịch khép kín, cho đến bảo đảm an toàn và cần tính đến nguồn nhân lực phục vụ du khách. Địa phương và các bộ, ngành phải tính toán cẩn trọng để không mang dịch bệnh vào Việt Nam, nhưng cũng đủ thuận lợi để khách du lịch sẽ lựa chọn điểm đến là Việt Nam.

Nói về sự cẩn trọng này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: “Việc mở lại thị trường làm đến đâu phải chắc đến đấy, chia lộ trình rõ ràng. Thời gian đầu nên lựa chọn, khu trú khách vào một số khu nghỉ dưỡng lớn, sau đó mới mở rộng ra các địa bàn, loại hình lưu trú khác trên toàn Phú Quốc. Thống nhất thành lập Tổ công tác tư vấn và giám sát việc mở lại thị trường du lịch do Thứ trưởng Đoàn Văn Việt làm Tổ trưởng. Tất cả các bên phải sẵn sàng và thống nhất, đảm bảo việc mở lại hiệu quả, an toàn cho người dân và khách du lịch, khẳng định hình ảnh điểm đến Việt Nam".

Chuyên gia Phạm Chi Lan nêu quan điểm: Việt Nam cần đẩy nhanh việc tiếp nhận khách du lịch nước ngoài có hộ chiếu vaccine tuy nhiên không thể ồ ạt tiếp nhận ở khắp mọi nơi, thậm chí hiện vẫn chưa phải là thời điểm có thể mở cửa rộng rãi ngành du lịch trên cả nước. Lý do là vì dịch bệnh còn phức tạp và Nhà nước vẫn chưa có một chính sách chung cụ thể.

"Khi khách quốc tế đến Việt Nam sẽ muốn di chuyển từ địa danh A đến địa danh B rồi đến địa danh C, thời điểm này là vẫn chưa được do mỗi địa phương đòi hỏi các yêu cầu khác nhau về phòng chống dịch bệnh; Hay như dịch vụ ăn uống, chỗ này được mở, chỗ kia không được mở…dẫn đến khách hàng không có quyền tự do di chuyển trong kỳ nghỉ của mình”, bà Lan phân tích.

Do đó, bà Lan cho rằng, việc mở cửa trở lại của ngành du lịch đòi hỏi phải có sự đồng bộ trong chính sách, áp dụng chung trên cả nước đối với tất cả các vùng du lịch: “Điều rất quan trọng. Theo tôi, ngành du lịch cần một chính sách chung của chính phủ. Vì du lịch không thể hoạt động được nếu như các ngành liên quan không hoạt động”, bà Lan nói.

Mở rộng vấn đề hơn, chuyên gia Phạm Chi Lan cho rằng việc áp dụng thẻ xanh COVID là rất cần thiết không chỉ đối với du lịch mà còn đối với các chuyên gia, các nhà đầu tư và những người kinh doanh. Bởi đây là những người trực tiếp mang tiền vào đầu tư tại Việt Nam, mang lại công ăn việc làm cho người lao động. Theo bà Lan, đây là định hướng tiếp theo sau khi đã áp dụng thành công thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc.

Ngày 10/9, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo Thủ tướng cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ VHTTDL về phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc. Theo kế hoạch, Phú Quốc sẽ được thí điểm đón khách quốc tế trong thời gian 6 tháng. Đối tượng được thực hiện thí điểm là khách du lịch quốc tế có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận, thời gian tiêm mũi 2 ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến lúc nhập cảnh. Có chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận. Thời gian từ lúc xuất viện tính đến ngày nhập cảnh không quá 12 tháng. Đồng thời, phải xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận (bằng tiếng Anh) với kết quả âm tính. Đã đăng ký tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành. Khách sạn, khu nghỉ dưỡng được chọn tham gia chương trình thí điểm phải có xếp hạng 3-5 sao, có khu vực lưu trú riêng biệt cho du khách quốc tế và không tiếp xúc cộng đồng. Những nơi này phải có khu vực lấy mẫu xét nghiệm, cách ly riêng biệt. Tại đây, du khách được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và lưu trú trong khu vực có kiểm soát trước khi có kết quả. Trong trường hợp có kết quả dương tính hoặc nghi nhiễm sẽ được điều trị hoặc cách ly (có thu phí) theo quy định của Bộ Y tế. Có kết quả âm tính, du khách tiếp tục tham quan các địa điểm trong chương trình.

