Thí điểm cấp hộ chiếu qua mạng từ hôm nay

Thực hiện Đề án của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (gọi tắt là Đề án 06) và Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công an năm 2022, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) phối với các đơn vị chức năng triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam ở mức độ 4 (hộ chiếu không gắn chip điện tử).

Cụ thể, đây là dịch vụ công phục vụ công dân Việt Nam đăng nhập vào Cổng dịch vụ Công Chính phủ hoặc dịch vụ công của Bộ Công an, đăng ký hồ sơ, thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hộ chiếu qua bưu chính hoặc đến nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khi có kết quả.