Thép 12 lần giảm giá liên tiếp, cao nhất hơn nửa triệu đồng/tấn

Trong khi đó, thép Tung Ho điều chỉnh giảm lần lượt 200.000 đồng/tấn và 180.000 đồng/tấn với thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300, giá bán còn 15,02 triệu đồng/tấn và 15,53 triệu đồng/tấn.

Thép Việt Mỹ cũng hạ giá bán sản phẩm thép cuộn CB240 và D10 CB300 với mức giảm lần lượt là 200.000 đồng/tấn và 210.000 đồng/tấn, giá bán còn 15,05 triệu đồng/tấn và 15,5 triệu đồng/tấn.

Đây là lần giảm thứ 12 của giá thép trong nước kể từ 11/5 và là lần giảm giá đầu tiên trong tháng 8. Trong vòng gần 3 tháng qua, giá thép trong nước đã giảm cao nhất tới 4,1 triệu đồng/tấn. Hiện giá thép dao động ở mức quanh mốc 15-16 triệu đồng/tấn tùy loại thép và thương hiệu.

Giá thép trong nước quay đầu giảm mạnh được cho là do giá phôi thép và nguyên vật liệu đầu vào trên thế giới đi xuống. Giá nguyên vật liệu sản xuất thép như quặng sắt, thép phế, than cốc trong cuối quý II đã giảm 40-50% so với quý trước.