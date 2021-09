Theo vết máu, cứu sống người đàn ông mắc kẹt trong khe tường hẹp

Anh Long được giải cứu ra ngoài an toàn

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, tại TP. Vũng Tàu cũng ghi nhận 1 trường hợp mắc kẹt tương tự như anh Long.

Cụ thể, vào khoảng 9h20 ngày 25/9, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Bà Rịa - Vũng Tàu nhận tin khẩn cấp: "Đường Nguyễn Hiền có ông cụ mắc kẹt trong tường".

Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại con hẻm trên đường Nguyễn Hiền (P.2, TP.Vũng Tàu).

Cụ ông mắc kẹt giữa 2 bức tường nhà chỉ rộng chừng 30 cm

Ghi nhận của Thanh Niên, cụ Nguyễn Quyến (85 tuổi, TP.Vũng Tàu) bị kẹt trong tư thế nằm nghiêng giữa 2 bức tường nhà chỉ rộng chừng 30 cm, dài 10 m, phần tay và phần hông áp sát nền đất. Vị trí này, chủ nhà xây phòng ngủ, có mở cửa hông rộng chừng 50 cm để lấy gió và ánh sáng.



Theo người nhà nạn nhân cho biết, nguyên nhân cụ gặp tai nạn là do cụ bị lẫn, khi mở cửa phòng ngủ đi ra thì không may vấp vào ống nước rồi té vào khe hẹp. Trước đó, cả gia đình, hàng xóm đã cố gắng giải cứu cho ông Quyến bằng nhiều cách khác nhau, song không có hiệu quả.



Sau khi quan sát địa thế, đại úy Linh nói vọng vào trấn an: “Ông ơi, ông cố gắng giữ bình tĩnh nha, tụi con đưa ông ra liền”, đồng thời yêu cầu một cảnh sát gầy nhất tiếp cận nạn nhân để đánh giá tình hình.



Đến 9h40, sau khi dùng 2 tấm bìa các tông ốp vào phần lưng và bụng của cụ để hạn chế ma sát, nhóm cứu hộ buộc hai sợi dây thừng qua thân nạn nhân, thắt hình chữ O.



Một người tư thế đứng nghiêng, nhoài chân về phía sau, hạ cơ thể thấp dần. Đồng đội từ bên ngoài chuyền cây sắt dài gần 3 m để luồn qua hai sợi dây.