Theo Hyun Bin và Son Ye Jin đến Thuỵ Sỹ, săn tour 'Hạ cánh nơi anh' đang hot rần rần

Trong bộ phim, Ri Jeong Hyeok (nhân vật do Hyun Bin thủ vai) sinh sống gần thị trấn Interlaken, cách thủ đô Bern (Thụy Sĩ) không xa. Interlaken có hai danh thắng nổi tiếng là hồ Brienz và hồ Thun. Du khách nên trải nghiệm đi thuyền trên hồ Thun.

Du khách có thể đi xe bus hoặc tàu thủy từ Interlaken tới Gunten, sau đó đi tiếp xe bus đến làng Sigriswil.

Cầu Panorama Sigriswil vốn đã rất nổi tiếng và thu hút khách du lịch khắp thế giới ghé thăm. Sau khi xuất hiện trong bộ phim "Hạ cánh nơi anh", cây cầu này càng được chú ý hơn rất nhiều.

Cầu Sigriswil là nơi Ri Jeong Hyeok lần đầu tiên vô tình cứu sống Yoon Se Ri. Ảnh: Klook

Cây cầu này nằm ở bang Bern, nối hai ngôi làng Aeschlen và Sigriswil. Cầu dài 340m và nằm ở độ cao 798m so với mực nước biển. Từ đây du khách có thể ngắm trọn vẹn vẻ đẹp ngoạn mục của núi non, làng mạc, hồ Thun và hẻm núi Gummi. Ảnh: Nguyễn Anh Lukas

Từ làng Aeschlen, du khách có thể đi bộ xuống Gunten hoặc đi tàu thủy về Thun. Từ đây, du khách bắt tàu hỏa trở về Interlaken. Trên tàu, bạn có thể ngắm phía Nam của hồ nổi tiếng này.

Ngày 3: Tới thăm Grindelwald, Kleine Scheidegg, Jungfrau

Du khách có thể tới Kleine Scheidegg vào buổi sáng, ngắm cảnh, check-in rồi bắt tàu xuống Grindelwald, từ đó đi cáp treo lên First. Nếu muốn chơi dù lượn giống nhân vật Se Ri thì bạn có thể bay từ First xuống Grindelwald. Còn nếu không đủ can đảm thử sức, du khách có thể đi cáp treo xuống Grindelwald, dành thời gian dạo bộ, khám phá ngôi làng "đẹp như tranh vẽ" này.

Sau khi bộ phim "Hạ cánh nơi anh" gây sốt khắp châu Á, những ngôi làng trên đỉnh núi Jungfrau cũng được nhiều người tìm đến chiêm ngưỡng.