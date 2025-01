Theo dấu VIPO Mall: siêu chợ cơ khí dẫn lối ngành cơ khí việt vào kỷ nguyên số

Vừa qua, nền tảng thương mại điện tử bán sỉ xuyên biên giới VIPO Mall của Viettel Post đã được ra mắt, đánh dấu thêm một bước tiến nữa của Việt Nam trong lĩnh vực thương mại điện tử. Tiếp bước thành công này, siêu chợ cơ khí nổi lên như một tiên phong đưa ngành cơ khí Việt Nam bước vào kỷ nguyên số hóa qua nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt. Siêu chợ cơ khí được hình thành từ nhu cầu thực tiễn Ngành cơ khí từ lâu đã được coi là "xương sống" của nền công nghiệp Việt Nam, nhưng với phương thức kinh doanh truyền thống đã gây ra nhiều rào cản cho cả người bán và người mua hàng. Trong khi người bán gặp khó khăn để trưng bày và tiếp thị sản phẩm thì người tiêu dùng phải tốn nhiều công sức để tìm kiếm các cửa hàng có đúng sản phẩm mình cần với thông tin sản phẩm giới hạn và không có sự so sánh về giá cả. Nhận thấy nhu cầu bức thiết này, một ý tưởng đột phá về việc xây dựng sàn thương mại điện tử chuyên biệt cho ngành cơ khí đã được ấp ủ. Từ những viên gạch đầu tiên, đến tháng 1/2021, Siêu Chợ Cơ Khí (SCCK) chính thức ra đời, trở thành nền tảng thương mại điện tử đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình B2B2C trong lĩnh vực cơ khí. Sứ mệnh và tầm nhìn của SCCK Với kỳ vọng đưa các sản phẩm cơ khí đến gần hơn với mọi người và vươn xa ra nhiều thị trường, SCCK nêu lên sứ mệnh trở thành biểu tượng chuyển đổi số, là nhịp cầu kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng, thúc đẩy sự phát triển bền vững và mang lại giá trị vượt trội cho cả người bán và người mua. Với sứ mệnh đó, SCCK đang không ngừng cải tiến và đổi mới để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người sử dụng nền tảng. SCCK đặt tầm nhìn hướng tới mục tiêu mở rộng quy mô hoạt động, trở thành đối tác đáng tin cậy trong ngành cơ khí trong nước và quốc tế. 7 giá trị cốt lõi định hình nền tảng thương mại điện tử SCCK SCCK đặt ra 7 giá trị cốt lõi làm kim chỉ nam cho hoạt động và phát triển của thương hiệu, mang lại lợi ích thiết thực cho cả khách hàng và nhà cung cấp: 1. Tiết kiệm thời gian: Hệ thống tìm kiếm thông minh giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm chỉ trong vài giây. 2. Gia tăng lợi nhuận: Nhà cung cấp dễ dàng mở rộng thị trường với chi phí tối ưu. 3. Tránh rắc rối: Trải nghiệm mua sắm tại SCCK được thiết kế mượt mà, giảm thiểu tối đa những phiền toái không cần thiết. 4. Đa dạng sản phẩm: SCCK cung cấp danh mục phong phú, đáp ứng nhu cầu từ cá nhân đến doanh nghiệp với mức giá linh hoạt. 5. Thông tin rõ ràng: Các sản phẩm đều có thông tin chi tiết về thông số và nguồn gốc, giúp khách hàng dễ dàng nắm bắt và lựa chọn. 6. An toàn: Đảm bảo giao dịch trực tuyến an toàn, bảo mật tuyệt đối thông tin và lịch sử mua sắm của khách hàng. 7. Chất lượng: Cam kết sản phẩm đạt tiêu chuẩn, rõ ràng về xuất xứ và được bảo hành đầy đủ. Cụ thể, SCCK dành cho ai? SCCK hướng tới phục vụ các doanh nghiệp đến người tiêu dùng cá nhân. Với các doanh nghiệp, SCCK mang đến cơ hội tối ưu hóa chi phí kinh doanh, gia tăng nhận diện thương hiệu và mở rộng thị trường thông qua nền tảng thương mại điện tử hiện đại. Đối với người tiêu dùng cá nhân, SCCK cam kết cung cấp các sản phẩm cơ khí chất lượng cao, uy tín, với giá cả cạnh tranh, đáp ứng mọi nhu cầu từ DIY đến sử dụng chuyên nghiệp. Nỗ lực khẳng định vị thế Năm 2024 đã trở thành một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của SCCK. Đầu năm, SCCK vinh dự lọt vào danh sách “Top 10 Thương Hiệu Dẫn Đầu Việt Nam Lần XI", khẳng định uy tín và chất lượng dịch vụ vượt trội mà nền tảng này mang lại. Đến 22/12/2024, SCCK tiếp tục tạo dấu ấn khi được trao giải “Sao Vàng Thương Hiệu Quốc Gia” Lần Thứ X, một minh chứng mạnh mẽ cho sự tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số của ngành cơ khí. Những giải thưởng danh giá này không chỉ ghi nhận những đóng góp của SCCK trong cộng đồng doanh nghiệp mà còn tạo động lực để nền tảng liên tục cải tiến, đổi mới và khẳng định vị thế trong ngành thương mại điện tử cơ khí. Với định hướng rõ ràng và những nỗ lực không ngừng, SCCK tự tin trở thành cầu nối đưa ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam tiến vào tương lai đầy triển vọng.