Theo chỉ đạo mới của thành phố, F0, F1 thực hiện cách ly như thế nào?

Your browser does not support the audio element.

Chỉ đạo mới của TP Hải Phòng về cách ly cho F0 và F1 (Ảnh: An Nhiên).

Theo đó, đối với bệnh nhân F0 điều trị tại nhà, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo, thực hiện xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 14, nếu có kết quả xét nghiệm âm tính thì kết thúc điều trị (cấp giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19), tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày tiếp theo.