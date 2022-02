Theo chân TikTok, startup Trung Quốc lũ lượt rời Ấn Độ

Yotta nằm trong số các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tiên bị Ấn Độ cấm cửa. Từ tháng 6/2020, New Delhi đã cấm hơn 270 ứng dụng sau khi quân đội hai nước đụng độ tại biên giới. Ngoài TikTok, các ứng dụng nổi tiếng khác có mặt trong “sổ đen” bao gồm WeChat của Tencent và Taobao của Alibaba. Đầu tháng 2, Bộ Công nghệ thông tin và Điện tử Ấn Độ tiếp tục cấm 54 ứng dụng Trung Quốc khác, trong đó có sản phẩm của Tencent, Alibaba, NetEase.

Dù nhiều hãng công nghệ Trung Quốc xem Ấn Độ là miền đất hứa để phát triển kinh doanh, lập trường cứng rắn của New Delhi trước các ứng dụng “made in China” khiến họ phải suy nghĩ lại về kế hoạch mở rộng thị trường nước ngoài. Zhang Xiaorong, Giám đốc Viện nghiên cứu Thành Đô, nhận xét Ấn Độ là thị trường quan trọng với bất kỳ doanh nghiệp công nghệ nào. Dân số Ấn Độ gần bằng Trung Quốc nhưng mới có 700 triệu người dùng Internet, tỉ lệ thấp hơn nhiều so với Trung Quốc.