Theo chân kỹ sư chui gầm ‘soi’ tàu Cát Linh - Hà Đông

22h30 hàng ngày, thời điểm các đoàn tàu của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông kết thúc một ngày chở khách về depot tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, cũng là lúc các tổ kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bắt đầu công việc của mình.

Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông về depot sau một ngày phục vụ hành khách

Các kỹ sư kiểm tra chuyển động của tàu

Kỹ sư Trần Văn Việt, Trưởng ca kiểm tra, sửa chữa tàu cho biết, một ca làm việc của tổ bắt đầu từ 22h30 đến sáng hôm sau. Quy trình bao gồm kiểm tra phần điện và phần cơ.