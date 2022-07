Thêm trường hợp hai xe ô tô cùng biển số đỗ cạnh nhau gây xôn xao

Thời gian gần đây, tình trạng ô tô trùng biển số khá phổ biến, bất chấp việc từ ngày 1/1/2022, mức xử phạt đối với việc điều khiển xe gắn biển số không đúng với Giấy đăng ký xe hoặc biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp đã tăng gấp 6 lần từ mức 800.000-1.000.000 đồng lên mức 4.000.000-6.000.000 đồng, theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP.

Hồi đầu năm nay, việc hai chiếc xe Toyota Innova cùng mang biển số 51G-319.87 đỗ cạnh nhau tại Trung tâm Thánh mẫu Tà Pao, huyện Tánh Linh, Bình Thuận đã bị người dân phát hiện và trình báo công an. Trường hợp này, do hai xe giống nhau mang cùng một biển số, chỉ khác màu sơn, nên công an phải tiến hành tra cứu số khung, số máy để xác định xe nào mang biển số giả.