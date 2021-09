Thêm nhiều tín hiệu vui về phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc

Ngày 25/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 với 63 tỉnh, thành phố; 705 quận, huyện, thị xã; 10.400 xã, phường, thị trấn trên toàn quốc.



Tại cuộc họp, các ý kiến thống nhất đánh giá, tình hình dịch bệnh trên phạm vi cả nước đang tiếp tục được kiểm soát và có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là những địa bàn thực hiện tăng cường giãn cách.



Theo đó, số ca mắc và ca tử vong đều giảm đáng kể, là tín hiệu động viên cho những nỗ lực của tuyến đầu. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, tuần qua ghi nhận 72.236 ca Covid-19, giảm 9,7% so với tuần trước đó. Số tử vong trong tuần giảm 12,1% so với tuần liền kề (riêng TP.HCM giảm 10,5%, Bình Dương giảm 12,6%, Đồng Nai giảm 15,4%, Long An giảm 15,8%).





1,05 triệu liều vắc xin Covid-19 Abdala do Cuba sản xuất đã được bàn giao cho Bộ Y tế ngay khi đoàn công tác của Chủ tịch nước xuống sân bay Nội Bài, minh chứng thêm kết quả tốt đẹp của ngoại giao vắc xin.



Chiều 24/9, doanh nghiệp Việt Nam chính thức công bố sản xuất thành công lô vắc xin phòng Covid-19 Sputnik V (Gam-COVID-Vac) đầu tiên tại Việt Nam.



Lô vắc xin này được Viện Nghiên cứu quốc gia về dịch tễ học và vi sinh vật Gamalaya, Liên bang Nga phân tích, thẩm định, đánh giá đáp ứng yêu cầu của tài liệu quy chuẩn. Dự kiến vắc xin Sputnik V do Việt Nam gia công sẽ được sử dụng trong Chương trình tiêm chủng toàn dân.