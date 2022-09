Thêm nhiều người bị lập biên bản vì không cho con tiêm vaccine phòng COVID

Hơn nữa, TP.Móng Cái ngày đêm nỗ lực để duy trì “vùng xanh an toàn” tại các khu vực cửa khẩu, lối mở nhằm góp phần thông thương hàng hóa với Trung Quốc do phía Trung Quốc vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách “Zero COVID-19.

Bởi, chỉ cần một ca COVID-19 mới trong khu vực “vùng xanh an toàn”, phía Trung Quốc sẽ dừng toàn bộ hoạt động xuất nhập khẩu. Và để góp phần duy trì “vùng xanh an toàn” thì các khu vực cũng phải an toàn, trong đó tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hữu hiệu.

Trước đó, Cổng thông tin UBND TP.Móng Cái thông tin, một phụ huynh đã bị UBND phường Trần Phú lập biên bản xử lý vi phạm hành chính do không cho con tiêm vaccine phòng COVID-19.