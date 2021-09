Thêm nhiều học sinh mắc COVID-19, quân y hỗ trợ Hà Nam xét nghiệm sàng lọc diện rộng

Để đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên diện rộng, Đoàn công tác Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) và Học viện Quân y gồm 60 người cùng 4 xe xét nghiệm lưu động sau khi về Hà Nam đã tiến hành ngay việc tiếp nhận các mẫu xét nghiệm từ CDC Hà Nam.

Đoàn công tác chi viện cho tỉnh Hà Nam lần này, là những bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch, họ đã có mặt ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, kể cả các tỉnh phía Nam để hỗ trợ tăng cường chống dịch cho các địa phương. Cùng với sự nỗ lực của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng sẽ hỗ trợ Hà Nam sớm nhất có thể khống chế được dịch bệnh.

