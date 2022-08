Thêm nhiều địa phương chốt lịch tựu trường năm học mới 2022 - 2023

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

UBND tỉnh Long An quyết định cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông tựu trường vào ngày 29/8. Riêng học sinh lớp 1 và học sinh Trường THPT chuyên Long An sẽ tựu trường ngày 22/8.