Thêm nhiều địa phương cho học sinh nghỉ do COVID-19

Tại Lâm Đồng , học sinh từ lớp 6 trở xuống ở 15/16 phường, xã thuộc thành phố Đà Lạt bắt đầu học trực tuyến từ ngày 23/2, trẻ mầm non tạm dừng đến trường.

Trước đó, từ ngày 21/2, do mưa rét và dịch bệnh, học sinh tiểu học ở Ninh Bình chuyển sang học trực tuyến. Tỉnh này cũng phải hủy kế hoạch cho trẻ mầm non trở lại trường từ ngày 14/2 vì dịch COVID-19.

Tại Hà Nam, UBND tỉnh quyết định cho toàn bộ trẻ mầm non tạm nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Học sinh tiểu học và lớp 6 tạm dừng việc học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến trong thời gian 2 tuần để xem xét tình hình diễn biến dịch bệnh.

Trong thời gian này, Sở GD&ĐT Hà Nam chỉ đạo các trường phối hợp thực hiện việc quản lý, theo dõi, báo cáo sát tình hình sức khỏe của trẻ, học sinh, tiếp tục tập trung thực hiện dạy học trực tuyến cho học sinh theo đúng quy định, đảm bảo nội dung, tiến độ chương trình năm học.

Trước đó, do tình hình thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài nhiều ngày, nhiệt độ thường xuyên dưới 10 độ C, trẻ mầm non, học sinh tiểu học đã được nghỉ học để phòng tránh rét.

Chi tiết lịch học của 63 tỉnh, thành phố (cập nhật ngày 25/2):

STT Tỉnh, thành phố Lịch học 1 An Giang Học sinh tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp Mầm non nghỉ đến khi có thông báo mới 2 Bạc Liêu Học sinh tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp Mầm non nghỉ đến khi có thông báo mới 3 Bà Rịa - Vũng Tàu Học sinh tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp Riêng huyện Côn Đảo cho học sinh từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tuyến 4 Bình Phước Học sinh các cấp học trực tiếp 5 Bình Định Học sinh các cấp học trực tiếp 6 Bình Thuận Học sinh các cấp học trực tiếp 7 Bình Dương Học sinh các cấp học trực tiếp 8 Bắc Giang Học sinh các cấp học trực tiếp 9 Bắc Ninh Học sinh các cấp học trực tiếp 10 Bến Tre Học sinh các cấp học trực tiếp 11 Bắc Kạn Học sinh các cấp học trực tiếp 12 Cao Bằng Học sinh tiểu học và lớp 6 học trực tuyến tại nhà Học sinh các cấp khác học trực tiếp 13 Cần Thơ Học sinh các cấp học trực tiếp 14 Cà Mau Học sinh các cấp học trực tiếp 15 Đắk Nông Mầm non và tiểu học dừng đến trường Học sinh các cấp khác học trực tiếp 16 Đà Nẵng Học sinh các cấp học trực tiếp Mầm non tạm nghỉ đến khi có thông báo mới 17 Đồng Tháp Học sinh các cấp học trực tiếp 18 Đồng Nai Học sinh các cấp học trực tiếp 19 Đắk Lắk TP Buôn Ma Thuột dừng dạy học trực tiếp cho học sinh mầm non, tiểu học và lớp 6 Học sinh các cấp khác học trực tiếp 20 Điện Biên Học sinh các cấp học trực tiếp 21 Gia Lai Học sinh các cấp học trực tiếp 22 Hà Nam Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 học trực tuyến, mầm non nghỉ Học sinh các cấp khác học trực tiếp 23 Hoà Bình Học sinh các cấp học trực tiếp 24 Hà Giang Học sinh các cấp học trực tiếp 25 Hà Tĩnh Học sinh các cấp học trực tiếp 26 Hậu Giang Học sinh các cấp học trực tiếp 27 Hải Phòng Học sinh các cấp học trực tiếp kết hợp học trực tuyến 28 Hà Nội Hà Nội tạm dừng học trực tiếp với học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận nội thành Học sinh các cấp khác học trực tiếp 29 Hải Dương Học sinh các cấp học trực tiếp 30 Hưng Yên Tạm dừng đến trường đối với học sinh mầm non, lớp 1 đến lớp 6 Học sinh các cấp khác học trực tiếp 31 Kon Tum Linh hoạt tùy địa phương theo những mức độ dịch 32 Khánh Hoà Học sinh các cấp học trực tiếp 33 Kiên Giang Học sinh các cấp học trực tiếp 34 Lai Châu Học sinh các cấp học trực tiếp 35 Long An Học sinh các cấp học trực tiếp 36 Lạng Sơn Học sinh các cấp học trực tiếp 37 Lâm Đồng Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 học trực tuyến, mầm non nghỉ Học sinh các cấp khác học trực tiếp 38 Lào Cai Mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tuyến đến khi có thông báo mới 39 Ninh Bình Linh hoạt tùy địa phương theo những mức độ dịch 40 Ninh Thuận Học sinh các cấp học trực tiếp 41 Nam Định Học sinh các cấp học trực tiếp 42 Nghệ An Linh hoạt tùy địa phương theo những mức độ dịch 43 Phú Thọ Tiểu học, THCS học trực tuyến Học sinh cấp THPT học trực tiếp Mầm non tạm nghỉ đến khi có thông báo mới 44 Phú Yên Học sinh các cấp học trực tiếp Mầm non nghỉ đến khi có thông báo mới 45 Quảng Nam Linh hoạt tùy địa phương theo những mức độ dịch 46 Quảng Ngãi Học sinh các cấp học trực tiếp 47 Quảng Ninh Từ ngày 21 đến 25/2, mầm non nghỉ, tiểu học học trực tuyến 48 Quảng Bình Học sinh các cấp học trực tuyến đến khi có thông báo mới (trừ học sinh lớp 1, 2, 5, 6, 9) 49 Quảng Trị Học sinh các cấp học trực tiếp 50 Thái Bình Học sinh các cấp học trực tiếp 51 Thanh Hoá Linh hoạt tùy địa phương theo những mức độ dịch 52 Thừa Thiên - Huế Học sinh các cấp học trực tiếp 53 Trà Vinh Học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp. Mầm non nghỉ đến khi có thông báo mới 54 Tuyên Quang Huyện Sơn Dương, Yên Sơn và TP Tuyên Quang cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ Còn lại học sinh các cấp khác học trực tiếp 55 Thái Nguyên Học sinh các cấp học trực tiếp 56 Tiền Giang Học sinh các cấp học trực tiếp Mầm non nghỉ đến khi có thông báo mới 57 TP.HCM Học sinh các cấp học trực tiếp 58 Tây Ninh Học sinh các cấp học trực tiếp 59 Vĩnh Long Học sinh các cấp đi học trực tiếp 60 Vĩnh Phúc Học sinh THPT học trực tiếp Học sinh tiểu học, THCS học trực tuyến Mầm non tạm nghỉ đến khi có thông báo mới 61 Sóc Trăng Học sinh các cấp học trực tiếp 62 Sơn La Linh hoạt tùy địa phương theo những mức độ dịch 63 Yên Bái Học sinh các cấp học trực tiếp

Hà Cường