Thêm ngôi nhà Hội An liên quan đại gia Nguyễn Lam Huy bị ngân hàng rao bán

Đáng chú ý, Công ty Thiên Nhật Việt và Công ty Trọng Nhân đều do ông Nguyễn Lam Huy làm người đại diện theo pháp luật.

Ngoài ra, Agribank cũng rao bán 3 ngôi nhà khác cũng tại phố cổ Hội An do Công ty TNHH Đại Bảo Nga sở hữu. Đây là doanh nghiệp do bà Trần Thị Toán làm đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp này có địa chỉ đăng ký tại số 10 Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM - trùng địa chỉ với Thiên Nhật Việt của ông Nguyễn Lam Huy.

Như vậy, có thể thấy ông Nguyễn Lam Huy ít nhiều có liên quan đến đa phần trong số 12 ngôi nhà phố cổ Hội An đang được Agribank rao bán.

Đầu tháng 8/2023, Agribank từng thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định tài sản đối với 23 căn nhà tại TP. Hội An. Do đó, nhiều khả năng thời gian tới đây sẽ có thêm hàng loạt căn nhà khác tại Hội An được ngân hàng rao bán.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, đại gia Nguyễn Lam Huy sinh năm 1979. Công ty Thiên Nhật Việt của ông được biết đến là chủ đầu tư một dự án resort ở TP. Hội An.