Thêm một trung tâm tiêm chủng VNVC ở Nghệ An

VNVC Hoàng Mai cung cấp đầy đủ vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ em và người lớn

Lỡ lịch tiêm, lỡ cơ hội được bảo vệ suốt đời bằng vắc xin



Nhiều người dân ở Hoàng Mai cho biết dịch Covid-19 kéo dài đã khiến nhiều gia đình bỏ lỡ lịch tiêm các loại vắc xin như 5 trong 1, 6 trong 1, sởi - quai bị - rubella, cúm. Trong khi đó, đây là những vắc xin quan trọng, gần như không thể thiếu để phòng các bệnh như viêm não, viêm màng não, viêm phổi, viêm gan… Một số vắc xin chỉ có thể đạt hiệu quả miễn dịch ở độ tuổi nhất định. Bỏ lỡ lịch tiêm khiến trẻ không còn cơ hội được phòng bệnh suốt đời.



Chị Trần Thị Tú, 32 tuổi, thị xã Hoàng Mai nói: “Cháu nhà tôi 1 tuổi nhưng vẫn chưa tiêm mũi vắc xin nào do phải tránh dịch Covid-19. VNVC Hoàng Mai khai trương thật mừng quá. Không chỉ tôi mà nhiều gia đình không còn phải đôn đáo tìm vắc xin nữa. Sáng nay, cả nhà tôi cùng đi tiêm vắc xin, còn được rất nhiều quà tặng, giảm giá nữa, cả nhà ai cũng phấn khởi".



Trước đây, Nghệ An từng ghi nhận 2 bệnh dịch nguy hiểm là bạch hầu và viêm màng não, bùng phát chỉ cách nhau vài tháng trong năm 2021. Theo các chuyên gia bệnh truyền nhiễm, điều này báo động khoảng trống miễn dịch trong cộng đồng do người dân lãng quên vắc xin trong nhiều năm.



Ông Trần Mai Tú, Giám đốc Trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Mai cho biết khai trương ngay giáp Tết là nỗ lực của VNVC để kịp thời cung cấp đầy đủ các loại vắc xin phòng gần 50 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người dân.



Đặc biệt VNVC Hoàng Mai cung cấp các loại vắc xin đang tạo “cơn sốt”, được nhiều gia đình tìm kiếm hiện nay như vắc xin 5 trong 1 Pentaxim, 6 trong 1 Infanrix Hexa/Hexaxim; vắc xin ngừa cúm tứ giá thế hệ mới nhất; vắc xin phòng viêm phổi và các bệnh do phế cầu khuẩn (Prevenar 13); vắc xin viêm gan B; viêm não Nhật Bản; vắc xin ho gà - bạch hầu - uốn ván; vắc xin Gardasil ngừa ung thư cổ tử cung và các bệnh do virus HPV… Mỗi khách hàng được cấp một mã số định danh giúp dễ dàng lưu thông tin và tra cứu lịch sử tiêm chủng, theo dõi lịch sử tiêm, được nhắc lịch tiêm tự động và miễn phí…