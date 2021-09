Thêm một tình huống drama trong 'Girls Planet 999' khiến Knet không khỏi bức xúc: Hàn - Trung tranh leader nhưng bất ngờ nhất là phản ứng của các trainee Nhật Bản

Kim Dayeon nói với cả nhóm rằng: "Em sẽ rút lui. Vì lợi ích của cả nhóm, em nghĩ mình nên rút lui". Thái Băng cũng lên tiếng ngay lúc đó: "Nếu Dayeon không làm leader thì chị sẽ làm".

Thế nhưng tình huống này không nhẹ nhàng kết thúc tại đây, bởi ngay sau đó đã có nhiều thành viên khác lên tiếng phản đối việc Thái Băng trở thành leader. Đầu tiên, Shima Moka thẳng thắn nhận xét: "Khi chị Thái Băng dẫn dắt team "Salute", em nhận thấy tiến độ tập luyện của nhóm rất chậm. Em có cảm giác như vậy. Thế nên em nghĩ sẽ tốt hơn nếu để Dayeon làm trưởng nhóm".

Yoon JiA cũng có suy nghĩ tương tự như Shima Moka: "Em từng ở chung nhóm với chị Dayeon khi diễn "How You Like That" và ở chung nhóm với chị Thái Băng khi diễn "Salute". Nói về tiến độ tập luyện vũ đạo, em nghĩ chị Dayeon sẽ dẫn dắt nhóm nhanh hơn. Chúng ta không có nhiều thời gian luyện tập, hơn nữa nhóm chúng ta cũng có rất nhiều thành viên. Để đẩy nhanh tiến độ thì em nghĩ chị Dayeon nên làm leader, như vậy sẽ tốt hơn cho cả nhóm".

Một thí sinh Nhật Bản khác là Ezaki Hikaru cũng đồng tình: "Nhóm chúng ta có đến một nửa số thành viên là trainee Trung Quốc. Nếu họ quá phấn khích và cứ thế trao đổi với nhau bằng tiếng Trung thì những người còn lại sẽ không thể hiểu được. Em sợ rằng việc bỏ phiếu cũng được quyết định dựa trên cơ sở đó".