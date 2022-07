Thêm một sàn giao dịch tiền số cấm nhà đầu tư rút tiền

Lý do của các hãng này đều là điều kiện thị trường cực đoan và khó khăn của đối tác. Chẳng hạn, từ ngày 12/6, Vauld ghi nhận số tiền khách hàng rút ra lên tới 198 triệu USD do nhà đầu tư hoảng sợ trước sự sụp đổ của stablecoin TerraUSD và quỹ đầu tư tiền mã hóa Three Arrow Capital. Babel Finance phải thuê luật sư để tái cơ cấu công ty.

Zipmex từng đàm phán để bán mình cho CoinBase song không thành công. The Block đưa tin CoinBase lựa chọn đầu tư chiến lược vào Zipmex song trang tin CoinDesk lại phủ nhận điều này.