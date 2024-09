Thêm một người tử vong trong thảm họa lũ quét Làng Nủ

Một nạn nhân trong vụ lũ quét Làng Nủ (Lào Cai) bị thương, được cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong, nâng số người chết trong thảm họa lũ quét Làng Nủ lên 54 người. Chiều 20/9, Sở Chỉ huy tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại thôn Làng Nủ (Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai) thông tin, lúc 17h cùng ngày, đã có thêm một nạn nhân tử vong trong vụ lũ quét kinh hoàng. Trường hợp tử vong là Nguyễn Trung K. (SN 1995). Trước đó nạn nhân bị thương và được điều trị tại Hà Nội nhưng không qua khỏi. Một thi thể nạn nhân được lực lượng cứu hộ tìm thấy, đưa về khu vực tập kết ở nhà văn hóa Làng Nủ (Ảnh: Ngọc Tân). Như vậy, tính tới chiều 20/9, số người chết trong thảm họa lũ quét tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai là 54 người (tăng một người so với bản tin ngày 18/9). Số người mất tích hiện còn 13 người, số người bị thương 16 người, trong đó đang điều trị tại bệnh viện 14 người. 10 ngày sau khi thảm họa xảy ra, các lực lượng quân đội và công an vẫn đang tích cực tìm kiếm số nạn nhân mất tích còn lại. Danh sách 13 nạn nhân còn mất tích 1. Hoàng Văn Giới (SN 1985) 2. Hoàng Thị Thanh Phương (SN 2005) 3. Ma Thị Châu (SN 1993) 4. Hoàng Thị Quyến (SN 1990) 5. Nguyễn Thị Mẫn (SN 1968) 6. Nguyễn Văn Vũ (SN 1992) 7. Lương Thị Diệu (SN 1965) 8. Hoàng Quỳnh Linh (SN 2014) 9. Nguyễn Văn Đông (SN 1995) 10. Hoàng Đức Long (SN 2023) 11. Nguyễn Thị Van (SN 1970) 12. Nguyễn Văn Viện (SN 2015) 13. Hoàng Văn Sơn (SN 1966) *Do ảnh hưởng của bão Yagi, một số khu vực trên địa bàn xã Y Tý, huyện Bát Xát bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều nhà cửa, hoa màu, công trình công cộng, nhà dân bị thiệt hại nặng nề. Công an xã Y Tý giúp người dân thu hoạch mùa màng sau bão (Ảnh: Tống Huệ). Để hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão, Công an xã Y Tý, huyện Bát Xát đã tranh thủ thời gian, hỗ trợ bà con nhân dân nhiều hoạt động sản xuất, canh tác, giúp họ sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt.