Thêm một doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc vỡ nợ trái phiếu

Gánh nợ của các nhà phát triển bất động sản càng lớn khi lợi tức trái phiếu Trung Quốc phát hành ở thị trường nước ngoài tăng gần mức kỷ lục (Ảnh: Bloomberg).

Theo Bloomberg, tập đoàn bất động sản Trung Quốc Sunshine 100 China Holdings vừa bỏ lỡ khoản thanh toán 179 triệu USD trái phiếu quốc tế và lãi suất đáo hạn vào ngày hôm qua (5/12).