Thêm một biến thể phụ của Omicron xuất hiện tại Việt Nam

"Trong tuần qua, trong số hơn 30 mẫu được làm giải trình tự gen thì biến thể phụ BA.2 chiếm khoảng 30%, còn lại là BA.4, BA.5, đồng thời phát hiện thêm cả biến thể phụ BA.2.12.1. Biến thể BA.2.12.1 cũng có khả năng lẩn tránh miễn dịch nhưng ít hơn BA.4, BA.5"- PGS.TS Nguyễn Vũ Thượng thông tin.

Chuyên gia Viện Pasteur TP.HCM cũng đưa ra cảnh báo, nếu chúng ta không làm tốt các biện pháp phòng chống dịch (đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19 mũi bổ sung, đeo khẩu trang…), dự báo ca mắc sẽ tăng cao, cùng với dịch sốt xuất huyết thì có nguy cơ dịch chồng dịch.



Theo chuyên gia Viện Pasteur TP.HCM, hiện nay biến thể phụ BA.4, BA.5 đang dần chiếm tỉ trọng cao cùng với biến thể phụ BA.2 . Theo y văn thế giới, biến thể phụ BA.4, BA.5 đều có khả năng lẩn tránh miễn dịch.

Việc tăng tỉ lệ nhiễm BA.2.12.1, BA.4 và BA.5 đi kèm với tăng mắc mới. Ở một số quốc gia, sự gia tăng ca bệnh cũng dẫn đến sự gia tăng số ca nhập viện, nhập ICU và tử vong. BA.4 và BA.5 có khả năng lẩn tránh miễn dịch tốt hơn so với biến thể gốc của Omicron.

BA.4/BA.5 có hiệu giá kháng thể trung hòa thấp hơn khoảng 7,5 lần so với BA.1. BA.4/BA.5 có khả năng kháng với kháng thể vaccine cao gấp 3-4 lần so với các biến thể cũ của Omicron. BA.2.12.1 tăng 1.8 lần khả năng kháng với kháng thể tạo ra từ vaccine so với BA.2.