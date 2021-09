Thêm 'lá chắn' trước dịch COVID-19 ở nơi điều trị hàng ngàn bệnh nhân tâm thần

Lúc đầu có 7 bệnh nhân sau đó lan ra 5 Khoa lâm sàng. Tổng số ca F0 của cả bệnh viện là 325 (trong đó có 8 nhân viên y tế). Hiện nay ổ dịch cơ bản được kiểm soát.

Hàng ngày phát hiện 3-4 ca F0 nhưng đều trong vùng đã phong toả. Về điều trị, có 5 ca nặng phải chuyển lên tuyến trên, 2 ca tử vong.

Có 113 ca đủ tiêu chuẩn khỏi COVID-19 và đang tiếp tục cách ly theo dõi tại bệnh viện.

Công tác tiêm chủng đã diễn ra an toàn

Đến cuối buổi sáng 28/9, bệnh viện đã tiêm cho 697 bệnh nhân, tất cả bệnh nhân sau tiêm đều an toàn. Trước đó, bệnh viện đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cán bộ nhân viên và người lao động của bệnh viện với độ bao phủ đạt 95,1% mũi 1 và 83% mũi 2.

