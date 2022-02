Thêm Đình Trọng mắc Covid-19, Bình Định xin hoãn trận đấu

Đình Trọng là một trong những cầu thủ mới nhất vừa mắc Covid-19 ở CLB Bình Định. Tính đến thời điểm này, đội bóng đất Võ có 19 cầu thủ mắc Covid-19, nên rất khó có thể thi đấu trong trận tiếp đón Viettel trên sân nhà tại vòng 1 Night Wolf V-League 2022.



Theo điều lệ V-League 2022, nếu CLB không đảm bảo đủ số lượng 14 cầu thủ tối thiểu đăng ký vì lý do bị nhiễm Covid-19 thì trận đấu phải tạm hoãn.

Tân binh Bình Định

Bình Định đăng ký 32 cầu thủ cho mùa giải 2022. Với 19 ca nhiễm, đội giờ chỉ còn 13 cầu thủ, không đáp ứng số lượng tối thiểu theo điều lệ.



Với lý do bất khả kháng, CLB Bình Định đã phải có văn bản gửi lên BTC giải về việc xin dừng trận đấu với CLB Viettel trận ra quân ngày 25/2.



Trước đó, trận Hà Nội FC vs Thanh Hoá cũng bị hoãn với lý do tương tự. CLB Thanh Hoá có 18 cầu thủ trở thành F0, trong đó có 3 thủ môn.



Trong khi đó, đội khách Viettel đã có mặt ở Quy Nhơn từ trưa ngày 23/2. Trong trường hợp trận đấu tạm dừng, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng buộc phải di chuyển trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.



Ở một diễn biến khác, tiền vệ Quang Hải đã trở lại tập luyện sau khoảng 10 ngày điều trị Covid-19, có thể thi đấu trận rất quan trọng với Viettel ở vòng 2 Night Wolf V-League, ngày 1/3.