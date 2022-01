Thèm đi chơi: Mù mờ thông tin an toàn, sợ bắt đi cách ly

Cũng theo kết quả khảo sát, tiêu chí “an toàn dịch bệnh” là mối ưu tiên cao nhất khi khách lên kế hoạch đi du lịch, với 56% số người lựa chọn, nhiều hơn các tiêu chí về giá, điểm đến hay sản phẩm du lịch. Tuy nhiên, chính sách giảm giá vẫn là yếu tố khá nhạy cảm với du khách.

Nếu như trước Covid-19, khách đặt dịch vụ trước chuyến đi khá xa (trung bình 16,2 ngày) thì nay đặt sát ngày đi hơn (chỉ 10,9 ngày) trước khi đi. Có tới 74% khách du lịch chỉ đặt dịch vụ trước 1 tuần, thậm chí 28% không đặt trước dịch vụ. Do đó, các DN du lịch cần thích ứng và có chính sách linh hoạt với xu hướng này.

Tuy nhiên, khảo sát cũng chỉ ra rằng, vẫn tồn tại nhiều nỗi lo với du khách cần được giải tỏa. Trong đó, khách lo ngại nhất là bị cách ly ở nơi đến hoặc khi quay về nhà (87%), nguy cơ bùng phát dịch khi đi du lịch (61%) và hạn chế đi lại khác nhau giữa các địa phương (54%).

Do đó, ông Hoàng Nhân Chính cho rằng, các địa phương nếu còn áp dụng cách ly trên diện rộng đừng hy vọng đón được nhiều khách du lịch. Tương tự như vậy với khách quốc tế đến Việt Nam. Do đó, cơ quan quản lý và các địa phương cần sớm tìm giải pháp thích ứng linh hoạt, khách đi du lịch bình thường nhưng vẫn đảm bảo an toàn dịch bệnh.

3 yếu tố gây trở ngại nhất khi khách quyết định đi du lịch (ảnh chụp màn hình)

Khách bị “đói” về thông tin du lịch an toàn