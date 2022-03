Thềm băng ở Nam Cực đột ngột sụp đổ báo trước những điều đáng lo ngại sắp xảy ra?

Tuy nhiên, Đông Nam Cực là một trong những điểm khô nhất, lạnh giá nhất trên Trái Đất. Do vậy, thềm băng sụp đổ là điều chưa từng có. Đây là vụ sụp đổ thềm băng lớn đầu tiên ở Đông Nam Cực trong lịch sử loài người.

Vụ việc sụp đổ thềm băng xảy ra trong thời kỳ nhiệt độ cao bất thường ở khu vực. Trạm Concordia, một cơ sở nghiên cứu Nam Cực ghi nhận nhiệt độ vào ngày 18/3 là âm 11,8 độ C. Đây là mức nhiệt độ ấm nhất từng xuất hiện trong tháng 3. Nhiệt độ này tăng thêm 40 độ C so với mức trung bình theo mùa.

Thềm băng Conger đã bị thu hẹp từ giữa những năm 2000, nhưng chỉ dần dần cho đến năm 2020. Đến ngày 4/3/2022, ước tính thềm băng dường đã mất hơn một nửa diện tích bề mặt so với các lần đo tháng 1.