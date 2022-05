Thêm 80 công ty Trung Quốc có nguy cơ bị hủy niêm yết tại Mỹ

Nhà chức trách Mỹ yêu cầu truy cập hoàn toàn vào hồ sơ kiểm toán của các công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ, vốn đang được lưu trữ tại Trung Quốc. Trung Quốc bác bỏ yêu cầu vì lý do an ninh quốc gia, song giới chức hai nước đang thảo luận về một thỏa thuận kiểm toán mà Bắc Kinh hi vọng có thể ký kết năm nay.