Thêm 60 người Việt tháo chạy khỏi casino ở Campuchia

Casino nơi 60 người tháo chạy.

Ngày 22/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (34 tuổi, cùng ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Lệ và Danh khai nhận, trong số 42 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia về Việt Nam, 6 người từng được cả 2 tổ chức xuất cảnh trái phép sang Campuchia để nhận tiền công 100.000 đồng/người. Ngoài ra, cả 2 đã câu móc đưa rất nhiều người xuất cảnh trái phép để nhận tiền công.