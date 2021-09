Thêm 338 ca Covid-19 tử vong, 11.344 người khỏi bệnh, hiện còn 6.491 ca nặng

Thêm 338 bệnh nhân tử vong

- Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế ghi nhận 338 ca COVID-19 tử vong.

Tại TP. Hồ Chí Minh (250), Bình Dương (44), Cà Mau (30), Đồng Tháp (5), Hà Nội (2), Đắk Lắk (2), Tiền Giang (2), Bến Tre (1), Bình Thuận (1), Khánh Hòa (1).

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.476 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Có 6.491 ca nặng, nguy kịch

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.491 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 4.122