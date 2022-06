Thêm 25 công ty Trung Quốc vào danh sách đen của Mỹ

(Ảnh: Handout)

Ngày 28/6, Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ thông báo bổ sung 36 pháp nhân vào danh sách cấm vận thương mại Entity List. Beijing Highlander Digital Technology xác nhận có tên trong danh sách Entity List của Washington. Đầu tháng này, Bộ Thương mại cáo buộc công ty mua hàng hóa xuất xứ Mỹ để sử dụng cho mục đích quân sự, do đó trở thành một nguy cơ an ninh quốc gia.