Thêm 2.000 tỉ đồng 'tiếp sức' cho thương vụ M&A ở tổ hợp KCN và đô thị Việt Phát

Cụ thể, ngày 13/9/2021, CTCP Đầu tư và Xây dựng Vạn Trường Phát (Vạn Trường Phát) đã phát hành thành công 2.000 tỉ đồng trái phiếu mã VTPCH2126003 cho một công ty chứng khoán trong nước.

Trước đó, trong hai ngày 1/6 và 20/7/2021, Vạn Trường Phát đã hút về 4.000 tỉ đồng từ phát hành các lô trái phiếu mã VTPCH2126001 (2.000 tỉ đồng) và VTPCH2126002 (2.000 tỉ đồng). Trái chủ của 2 lô trái phiếu này cũng là “một công ty chứng khoán”.

3 lô trái phiếu của Vạn Trường Phát đều có kỳ hạn 5 năm, lãi suất áp dụng cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên là 10%/năm. Các thương vụ đều được thu xếp bởi CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Vạn Trường Phát cho biết mục đích phát hành trái phiếu nhằm thanh toán tiền đặt đọc để nhận chuyển nhượng một phần Dự án Khu đô thị Việt Phát tại xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu là bất động sản hiện có và/hoặc bất động sản hình thành trong tương lai và bất động sản liên quan tới và/hoặc phát sinh từ khu đất có diện tích hơn 78ha thuộc Dự án Khu đô thị Việt Phát theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CA 031198 do UBND tỉnh Long An cấp ngày 7/5/2015.

Ở một diễn biến liên quan, vào ngày 20/5/2021, CTCP Đầu tư Tân Thành Long An (Tân Thành Long An) đã huy động được 5.000 tỉ đồng từ kênh trái phiếu, với mục đích đầu tư, phát triển Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Việt Phát tại xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Tương tự như các lô trái phiếu của Vạn Trường Phát, lô trái phiếu của Tân Thành Long An cũng có kỳ hạn 5 năm, và mức lãi suất áp dụng cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên là 10%/năm.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu là động sản và bất động sản liên quan tới và/hoặc phát sinh từ khu đất thuộc Dự án Khu công nghiệp Việt Phát theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AQ 015123 do UBND tỉnh Long An cấp ngày 29/9/2009.

Như vậy, trong khoảng 4 tháng từ ngày 20/5 - 13/9/2021, tổ hợp khu công nghiệp và đô thị Việt Phát đã đón nhận dòng vốn lên tới 11.000 tỉ đồng từ các lô trái phiếu do Vạn Trường Phát và Tân Thành Long An phát hành.