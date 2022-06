Theerathon: '13 cầu thủ Thái Lan bị tiêu chảy'

Tuyển Thái Lan tập luyện trước trận gặp Maldives. Ảnh: FAT.

"Voi chiến" đã đặt chân đến Uzbekistan tối 2/6 để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Asian Cup. Đây cũng là nơi đang diễn ra vòng chung kết U23 châu Á. Trước thông tin các cầu thủ tuyển Thái Lan gặp vấn đề về ăn uống, nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã hỗ trợ kịp thời.



Bà Madam Pang cố gắng vận chuyển đồ ăn Thái cho các cầu thủ tuyển Thái Lan với thực đơn đa dạng. Nữ trưởng đoàn đang ở cùng đội U23 Thái Lan tại Tashkent, cách nơi đóng quân của tuyển "Voi chiến" khoảng 6 giờ đi xe.



Trang chủ ThailandNTOFFICIAL cho biết các cầu Thái Lan gặp vấn đề ăn uống do hầu hết đồ ăn tại Namangan đều chứa dầu, thậm chí có trong cả cơm và canh. Sau đó, tuyển Thái Lan phải tìm đến các quán ăn của Nhật Bản hoặc Hàn Quốc để sử dụng bữa, vì nơi đây không có nhà hàng Thái.



"Trước đây, thực phẩm khách sạn cung cấp chủ yếu sử dụng dầu, với những đồ ăn bản địa nơi đây, nhưng không bổ dưỡng lắm. Sau khi biết tin, Madam Pang đã ngay lập tức xử lý và cung cấp cho chúng tôi những thực phẩm dinh dưỡng hơn trong mỗi bữa ăn. Chúng tôi có đội ngũ phân tích đi cùng để xem xét liệu dinh dưỡng có phù hợp với mỗi cầu thủ hay không", HLV Mano Polking nói.



Trước tuyển Thái Lan, nhiều cầu thủ của U23 Việt Nam gặp vấn đề về sức khỏe do không phù hợp với đồ ăn tại Uzbekistan. U23 Thái Lan cũng được Madam Pang bổ sung các thực phẩm giàu dinh dưỡng và hợp khẩu vị.



"Voi chiến" nằm tại bảng C và sẽ gặp Maldives (8/6), Sri Lanka (11/6), chủ nhà Uzbekistan (14/6). Theo quy định, 6 đội nhất bảng cùng 5 đội nhì bảng có thành tích tốt sẽ giành quyền vào vòng chung kết Asian Cup 2023.