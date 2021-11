The Weeknd lần đầu kết hợp với Post Malone trong single 'One right now'

“Có rất nhiều thứ đã được thực hiện, có rất nhiều mảnh ghép đã được kết nối. Tôi đang lắp ráp chúng trong một ngôi nhà mới. Tôi cũng đã quay một số video mới. Các công việc đều đang trong giai đoạn tạo dựng nên một thế giới mới”, The Weeknd đã có những chia sẻ về dự án này trong radio show Memento Mori của chính mình vào tháng trước.

“Tôi hy vọng các bạn đã có một mùa hè tuyệt vời. Nhiều sự kết hợp đáng chờ đợi sẽ được bật mí trong mùa thu trước khi album được ra mắt. Một số cập nhật về Dawn: Album đã được hoàn thiện. Điều duy nhất còn thiếu là những tính cách để tường thuật tiếp câu chuyện - những người rất gần gũi và quý giá với tôi, những người đã truyền cảm hứng đến cuộc sống khi tôi còn là một đứa trẻ và kể cả hiện tại. Sẽ còn nhiều điều nữa trong những tháng tới”.

Còn nhớ, album trước đó của The Weeknd - After hours đã “thổi bay” mọi đối thủ trên hành trình trở thành sản phẩm hot nhất năm 2020. Với các bản hit như Save your tears, Blinding lights, In your eyes, nam ca sĩ một bước tiến thẳng đến danh vọng cùng những sự kiện lớn nhất thế giới. Màn biểu diễn tại Billboard Music Awards hay Super Bowl sẽ được nhớ mãi như những sân khấu không thể quên.