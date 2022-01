Thể thao Việt Nam năm 2022: Từ SEA Games tới Asiad

Your browser does not support the audio element.

SEA Games 31 là sự kiện được quan tâm nhất trong năm 2022 của thể thao Việt Nam. Đây là lần thứ 2 Việt Nam đứng ra đăng cai giải thể thao khu vực, nhưng khác với lần đầu tiên rất thành công (năm 2003), kỳ đại hội này có nhiều thách thức vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Việt Nam đang được tiến hành khẩn trương, trong đó việc nâng cấp, sửa chữa các địa điểm thi đấu, lên kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 được đặt lên hàng đầu.

SVĐ Mỹ Đình đang được nâng cấp, sửa chữa.

Thực tế, các công trình tập luyện, thi đấu phục vụ SEA Games 31 chủ yếu là nâng cấp, sửa chữa nên không mang đến nhiều sức ép như khi Việt Nam đăng cai SEA Games 22 năm 2003.