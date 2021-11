Thế nào là hạnh phúc?

Hạnh phúc không đến từ bên ngoài. Hạnh phúc vay mượn thì rất hữu hạn. Vậy hạnh phúc là do ai tạo ra? Do chính mình! Khi hạnh phúc do chính mình tạo ra, thì mình cũng chính là tác nhân đầu tiên cản trở mình đi đến hạnh phúc. Gốc của mọi sự là ở chính mình.

Hạnh phúc không nằm trong tương lai, cũng không thuộc về quá khứ, mà hạnh phúc nằm ở hiện tại. Nhưng điều giản dị này không phải ai cũng hiểu. Khi mình nghĩ là mình đang hạnh phúc vào lúc này đây, thì mình thực sự hạnh phúc. Chỉ cần đơn giản ta thưởng thức điều gì đó mà ta thích thú, thì đó cũng là hạnh phúc.

Ai đánh cắp mất hạnh phúc của bạn?