‘The Menu’: Phim kinh dị trào phúng về ẩm thực có gì mà người xem tấm tắc?

Câu chuyện của The Menu bắt đầu khi Tyler (Nicholas Hoult) và bạn gái Margot (Anya Taylor-Joy) đến một hòn đảo biệt lập để dự tiệc tại Hawthorn - nhà hàng do đầu bếp ngôi sao Julian Slowik (Ralph Fiennes) điều hành.

Thể loại kinh dị pha lẫn hài đen là một trong những dòng phim hàng đầu của Hollywood với nhiều tác phẩm xuất sắc cả về nội dung lẫn kỹ thuật, như Nope (2022), Us (2019), Split (2016) hay The Cabin in the Woods (2011).

The Menu sở hữu một kịch bản không quá mới mẻ khi 12 con người xa lạ tụ tập tại một hòn đảo hoang để dự tiệc. Ý tưởng này từng xuất hiện trong And Then There Were None (2015) và cuốn tiểu thuyết cùng tên của Agatha Christie.

Song, thứ khiến tác phẩm của Mark Mylod thu hút khán giả chính là cách dẫn dắt và cài cắm vô cùng khác biệt. Những chi tiết “sai trái” xuất hiện từ rất sớm khi Margot không phải người mà Tyler dự định đưa đến buổi tiệc ban đầu.

The Menu khéo léo dẫn dắt người xem qua hàng loạt bí ẩn đan xen chồng chéo.

Thái độ kỳ lạ của các đầu bếp, những quy định ngặt nghèo của nhà hàng nhanh chóng bị đánh lạc hướng sang màn giới thiệu món ăn đầy lôi cuốn của Julian Slowik.

Sau đó, phim lại để khán giả chìm đắm trong câu chuyện riêng của từng nhân vật, như mối quan hệ ngoài luồng của ngôi sao điện ảnh và Felicity đang đi đến hồi kết, Richard có nhân tình hay bộ ba doanh nhân làm ăn phi pháp… Những món ăn cứ thế được bày lên với một câu chuyện và loại nguyên liệu đặc biệt nhất.

Ê-kíp khéo léo chia bộ phim ra thành các chương hồi ứng với một món ăn trong thực đơn. Để rồi chỉ trong phút chốc, mọi thứ hoàn toàn thay đổi khi thảm họa bất ngờ đổ xuống.

Lúc này, nhịp phim có sự thay đổi rõ rệt như một buổi tiệc thật sự khi “món chính” ra mắt luôn làm không khí náo nhiệt hơn. Trái ngược hẳn với nhóm thực khách đang hoảng loạn, sợ hãi và không rõ chuyện gì xảy ra, các đầu bếp của Slowik vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp đến mức lạnh tóc gáy.