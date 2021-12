Thế lực nào "chống lưng" cho Việt Á thổi giá kit test?

Your browser does not support the audio element.

Chia sẻ với báo chí, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp (người từng chất vấn ngành y tế và tài chính về việc có hay không "lợi ích nhóm" trong giá xét nghiệm Covid-19 và đề nghị thanh tra làm rõ, tại kỳ họp Quốc hội thứ 2 hồi tháng 11/2021) cho biết, không chỉ ông mà rất nhiều cử tri bày tỏ sự bất bình, bức xúc trước vụ "thổi giá" của Công ty Việt Á.

Phó trưởng Đoàn đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng, qua vụ việc này cho thấy, những đối tượng đã lợi dụng dịch bệnh, lợi dụng chính sách cho phép rút gọn vấn đề đấu thầu, chỉ định thầu của Nhà nước để nâng giá kit test Covid-19 để trục lợi, thu lợi nhuận khủng, rồi móc nối, chia % hoa hồng cho lãnh đạo CDC, đơn vị y tế.

"Đặc biệt, khi các nhân viên y tế gồng mình chống dịch vất vả, thu nhập rất thấp thì một số lãnh đạo lại nhận những khoản tiền đến cả vài chục tỷ đồng. Hành vi phi pháp như vậy cần phải xử lý nghiêm minh", đại biểu Phạm Văn Hòa nêu quan điểm.