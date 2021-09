'The Heroes 2021': Erik và Han Sara gây xúc động với bản hit 'Chưa bao giờ mẹ kể'

Nếu Erik trao lời yêu thương đến mẹ thì Mỹ Anh lại tâm sự chuyện tình yêu đôi lứa mộc mạc qua ca khúc Can’t take my eyes off you. Bản “tình ca bất hủ” được Mỹ Anh xử lý khéo với giai điệu chill hết nấc. Chỉ với một góc quay và cameo là chú cún xinh xắn, Mỹ Anh đã đem lại cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng đến người xem trong thời gian ai cũng phải “gồng mình” này. Khắc Hưng dành hết mỹ từ để khen ngợi “gà” nhà: “Mỹ Anh chưa bao giờ làm em thôi bất ngờ. Mỗi lần bạn ấy xuất hiện em phải mong chờ xem bạn ấy xử lý bài cũ thành mới như thế nào”. Nguyễn Hải Phong cũng “đánh tiếng” tài năng của nữ ca sĩ Gen Z bởi việc phối lại một bản nhạc nước ngoài được xem là “kinh điển” không phải dễ. Ở khoảng thời gian “nghỉ ngơi” này, Mỹ Anh tiết lộ cô đang học vẽ và học đan từ bà để giúp tâm trạng thoải mái.

VP Bá Vương

Hòa mình theo dòng âm nhạc, VP Bá Vương trèo hẳn lên nóc nhà để tự quay MV tặng người hâm mộ. “Bản thân VP là một người rất sợ độ cao, đó là một khó khăn trong quá trình quay. Quay xong xây xẩm mặt mày luôn, tới ngày hôm sau mới tỉnh” – VP Bá Vương kể về quyết định liều lĩnh. Lần này, VP Bá Vương kết hợp với producer TDK “trình làng” ca khúc Cục đá phiên bản lo-fi cực kỳ ấn tượng. Không chỉ là một cục đá đơn thuần, VP Bá Vương “phân thân” thành 4 - 5 hòn non bộ trang trí cho khu vườn của mình trong MV. Ở phiên bản lo-fi, Khắc Hưng nhận xét bài hát có nhiều chất tự sự hơn, còn Nguyễn Hải Phong thì cảm giác được sự tự tại, bồng bềnh khi theo dõi MV.