"Thế hệ bông tuyết" - người trẻ có tâm lý yếu đuối, nên trách ai?

Ở thời điểm hiện tại, thuật ngữ "Snowflake" đã trở nên thông dụng trong cuộc sống. Nó được sử dụng để miêu tả những người được coi là quá dễ bị tổn thương về mặt cảm xúc khi đối diện với các thách thức. Thuật ngữ này khá phổ biến ở các trường đại học, các diễn đàn, và thường được dùng để chế giễu.

Sự kiên cường của tuổi trẻ hiện nay so với vài chục năm trước

Theo nghiên cứu cho thấy, thế hệ trẻ ngày nay có nhận thức về các vấn đề tâm lý cao gấp 2 lần so với thế hệ sinh ra cách đây 40-60 năm, nhưng kém xa trong việc kiểm soát hành vi của mình.

Vào năm 1960, sinh viên vui vẻ nhận điểm C trong bài thi của mình, vì đó là điểm trung bình hồi đó. Còn đối với hiện tại, điểm số trung bình phải là A. Mặc dù nhận thức rằng thế hệ sau sẽ có nhiều tiến bộ và phát triển so với thế hệ trước nhưng, đây là bằng chứng khẳng định việc các cơ sở giáo dục hạ thấp tiêu chuẩn của mình. Lý do là phụ huynh học sinh cho rằng con cái họ "không thể chấp nhận" một điểm C trong hồ sơ của mình, chúng sẽ xấu hổ về việc đó.

Năm 2015, tờ báo Ký sự đại học đã xuất bản một bài báo với tiêu đề "đại dịch của tổn thương" thống kê rằng, một phần tư sinh viên đều mắc các hội chứng tâm lý, phần lớn là áp lực và bị căng thẳng. Số lượng có ý muốn tự sát cao hơn gấp 3 lần so với năm 1960.