"Thế giới trong bạn"- tự do nhờ tự biết mình

Gần đây, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine cũng đang từng bước đặt nhân loại đứng trước mối bất an và những tổn thất mới. Nền hòa bình thế giới bị đe dọa, người với người bị chia rẽ. Đã có không ít những hồi chuông, tiếng kêu cứu được gióng lên. Nên làm gì và chọn thái độ sống như thế nào để đứng vững, để an toàn? Đó không còn là câu chuyện của riêng một ai. Và tất cả chúng ta hẳn sẽ tìm thấy lời giải đáp cho những thắc mắc ấy thông qua cuốn sách "Thế giới trong bạn" (tựa gốc "The World Within").

"Thế giới trong bạn" mổ xẻ hầu như mọi khía cạnh gây đau khổ cho nhân loại - từ những vấn đề hàng ngày như cơn giận, sự cô đơn, lòng thù hận, những suy nghĩ vụn vặt, niềm vui và đau khổ; cho đến những vấn đề mang tầm vóc lớn lao hơn như, sự sống và cái chết, chủ nghĩa dân tộc, tôn giáo, hòa bình,… Từ đó, Krishnamurti hướng con người đến tự do và giải thoát nhờ sống tự biết mình, bởi mọi niềm vui và đau khổ của thế giới đều là sự phản ánh của niềm vui và đau khổ trong ta, vì ta chính là thế giới, nên mọi thay đổi đều phải bắt đầu từ chính mình.

Cuốn sách tập hợp hơn 80 bài đối thoại diễn ra vào giai đoạn Krishnamurti sống lánh đời tại thành phố Ojai, tiểu bang California, Hoa Kỳ vào giai đoạn diễn ra Thế chiến thứ hai. Nhân loại thời ấy đã tìm tới ông để đối thoại về nhiều vấn đề của thời cuộc, cũng như để được hóa giải những mối bận tâm, tình huống khó khăn của chính họ trong cuộc sống thường nhật.

Đa số những cuộc thăm viếng, hỏi đáp riêng tư ấy sau này được tổng hợp lại trong một bộ sách gồm ba tập với tựa đề "Commentaries on Living" (tạm dịch: "Đường vào hiện sinh"), xuất bản từ năm 1956 đến năm 1960. Còn "The World Within: You Are the Story of Humanity" thì mãi đến tháng 9-2014 mới được xuất bản tại Mỹ, và bây giờ là lần đầu tiên được xuất bản tại Việt Nam với tựa đề "Thế giới trong bạn".

Dù những cuộc vấn đáp ấy đã diễn ra khá lâu, nhưng đến nay, cuốn sách vẫn ngồn ngộn tính thời đại, và những lời giải đáp năm ấy vẫn có mối liên hệ trực tiếp với cuộc sống hiện đại.