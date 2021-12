Thế giới mệt mỏi, lo âu vì "cơn ác mộng" Covid-19 kéo dài

Your browser does not support the audio element.

Bức vẽ biếm họa của nhật báo Pháp Le Monde (Ảnh: Le Monde).

Một bức ảnh biếm họa gần đây trên nhật báo Le Monde của Pháp miêu tả hình ảnh về một người đàn ông ốm yếu đến tiêm vaccine Covid-19. "Tôi đến đây để tiêm mũi 5 vì làn sóng thứ ba, hoặc ngược lại", người đàn ông trong bức biếm họa nói.

Sự hoang mang của nhân vật trên khi Pháp hứng chịu đợt đại dịch lần thứ 5 với các ca nhiễm chủng Delta tăng mạnh, cùng mối lo ngại về siêu biến chủng Omicron, đang làm bùng lên sự tâm lý chán chường và giận dữ âm ỉ tại nhiều nơi trên thế giới, sau khi đại dịch chết người bùng phát tại Trung Quốc 2 năm trước.

Sức khỏe lẫn tinh thần giảm sút

Đại dịch Covid-19 được dự báo chưa thể chấm dứt nhanh chóng (Ảnh: USA Today).

Một hệ thống y tế không chắc chắn khiến mối lo sợ Covid-19 càng tăng lên, thể hiện rõ đến nỗi ngay cả khi chưa ai thực sự hiểu rõ biến chủng Omicron nguy hiểm hay không, một số nước đã nhanh chóng "quay đầu" trong chiến lược mở cửa.

Vaccine, dù là một câu chuyện thành công, nhưng cho đến nay thật sự chưa thành công như kỳ vọng là giúp chấm dứt đại dịch, do sự do dự của người dân và tin giả về vaccine lan tràn. Các quốc gia phản ứng chống dịch theo những cách khác nhau mà không có logic rõ ràng nào. Nỗi lo lắng, cô đơn và chán nản lan rộng. Có cảm giác rằng, đại dịch Covid sẽ còn kéo dài, như những bệnh dịch cũ.

Ngay cả ở Trung Quốc, nơi không ghi nhận ca tử vong nào do Covid-19 kể từ tháng 1, một số người thừa nhận luôn cảm thấy mệt mỏi vì các biện pháp chống dịch của chính phủ dù chúng giúp họ an toàn hơn. "Tôi quá mệt mỏi với tất cả những công việc này", Chen Jun, 29 tuổi, một công nhân công ty công nghệ ở thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc, cho biết. Hồi tháng 6, anh phải thường xuyên xét nghiệm Covid-19 sau khi một ổ dịch bùng phát trong thành phố, và sau đó phải cách ly 14 ngày. Những ghi chú mà anh luôn ghim trên tấm bản đồ thế giới để theo dõi các chuyến đi của mình đã dừng hẳn. "Tôi bắt đầu nghĩ đại dịch không bao giờ kết thúc", Jun hoài nghi.