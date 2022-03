Thế giới liệu có hết vàng và các bí mật về kim loại quý bậc nhất hành tinh

Theo biểu đồ giá vàng của Bullion By Post, giá vàng biến động tương đối đáng kể trong 20 năm qua.

Mỹ đang dự trữ vàng nhiều nhất nhưng 7 năm qua, Nga mới là nước mua vàng nhiều hơn cả (Biểu đồ: An Chi).

Tổng trữ lượng vàng của các mỏ trên toàn thế giới vẫn tương đối ổn định trong suốt giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2021. Tính đến năm 2021, dự trữ vàng toàn cầu ở mức 54.000 tấn, giảm so với mức cao nhất 57.000 tấn vào năm 2016.

Tại sao vàng lại được coi là tài sản an toàn? Tại sao vàng lại tối quan trọng với nền kinh tế? Và tại sao các quốc gia cần dự trữ vàng?

Những ngày này, ngoài chiến sự Nga - Ukraine và giá xăng dầu, vàng là chủ đề thu hút nhiều sự chú ý khi giá kim loại này tăng cao và liên tục nhảy múa. Nguyên nhân được cho là chiến sự ở Ukraine khiến các nhà đầu tư lo sợ và một số đang chuyển sang vàng - kim loại quý được coi là nơi trú ẩn an toàn.

Đầu năm 2022, vàng đã tăng vượt ngưỡng 2.000 USD/ounce khi các nhà đầu tư tìm kiếm nơi an toàn hơn để gửi tiền trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine và lạm phát gia tăng. Giá kim loại quý này đã tiến về mức cao nhất từng được ghi nhận.

Chia sẻ trên tạp chí Barons (Mỹ), ông Geetesh Bhardwaj, Trưởng nhóm nghiên cứu của công ty quản lý đầu tư SummerHaven, cho biết: "Diễn biến gần đây trên thị trường hàng hóa toàn cầu hoàn toàn khác với bất kỳ điều gì chúng tôi đã trải qua trong các thập kỷ qua với tư cách là nhà quản lý tài sản".

Đỉnh của giá vàng là mức 2.067 USD/ounce được thiết lập năm 2020 (Ảnh: Shutterstock).

Ngày 8/3 vừa qua, giá vàng giao tương lai vượt 2.043 USD/ounce, tiến khá gần so với mức kỷ lục 2.067 USD/ounce được thiết lập năm 2020. Nhưng chỉ sau một hôm, giá giảm về vùng 1.988 USD.

Geetesh Bhardwaj cho biết: "Việc thiết lập bức tranh toàn cảnh cho thị trường đã tạo ra một cơn bão hoàn hảo khiến các nhà đầu tư đổ xô nắm lấy vàng như một nơi trú ẩn an toàn". Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng sự biến động về giá sẽ còn tiếp tục, nhà đầu tư cần cảnh giác: "Bất cứ ai nghĩ đến việc mua vào lúc này phải hiểu rằng họ sẽ phải đối mặt với một chặng đường rất gập ghềnh với những đợt giảm giá đột ngột và bất ổn có thể xảy ra khi thị trường phản ứng với các sự kiện địa chính trị. Lạm phát và sự không chắc chắn về chính sách là "ở đây để tồn tại", nhưng "sự tỉnh táo trở lại ở châu Âu sẽ gây ra sự điều chỉnh trên thị trường vàng".

Vì sao các nước tích vàng?

Vàng có một lịch sử lâu đời là nỗi ám ảnh của con người. Ngay từ lần đầu tiên nhân loại để mắt đến vàng, sự khao khát đối với thứ kim quý này chưa bao giờ giảm đi mà ngược lại ngày càng tăng. Vàng hấp dẫn các nền văn minh trên toàn thế giới và đã tạo điều kiện cho việc áp dụng vàng trên toàn cầu như một phương tiện trao đổi. Giá và sản lượng vàng đã tăng vọt trên toàn cầu và cùng với nó là nhu cầu đối với vàng cũng tăng theo.

Một quốc gia có dự trữ vàng vì một số lý do, nhưng lý do chính trong số này là do chính sách bảo hiểm chống lại sự sụp đổ kinh tế. Hệ thống tài chính toàn cầu hiện tại dựa trên tiền pháp định - loại tiền giấy không được đảm bảo giá trị bởi bất kỳ tài sản vật chất nào ngoài lời của nhà phát hành là chính phủ. Vàng là một kim loại quý hiếm và đã được gắn liền với sự giàu có, giá trị trong hàng ngàn năm. Cho đến ngày nay nó vẫn là một tài sản hữu ích và có giá trị. Tương tự như cách các nhà đầu tư tư nhân sử dụng vàng để bảo hiểm, các ngân hàng trung ương cũng vậy.

Trong báo cáo tháng 10/2019, Ngân hàng Hà Lan (DNB) viết: "Cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán khác đều chứa rủi ro. Khi có vấn đề xảy ra, giá của chúng có thể giảm. Tuy nhiên, vàng - dù khủng hoảng hay không - vẫn luôn giữ được giá trị. Các ngân hàng trung ương như DNB thường dự trữ rất nhiều vàng trong kho. Vàng là mỏ neo tin cậy cho hệ thống tài chính. Nếu toàn bộ hệ thống sụp đổ, kho vàng khi đó sẽ cung cấp một tài sản thế chấp để bắt đầu xây dựng lại. Vàng tạo niềm tin vào sức mạnh của bảng cân đối kế toán của ngân hàng trung ương. Điều đó mang lại cảm giác an toàn".

Thế nên với các quốc gia, dự trữ vàng đặc biệt quan trọng. Khi lạm phát bắt đầu tăng, các nước sẽ mua một lượng lớn vàng như một biện pháp chống lại lạm phát. Trong trường hợp xấu nhất, dự trữ vàng cung cấp cho một quốc gia sự bảo hiểm nếu giá trị tiền pháp định của đất nước đó giảm. Nếu tiền pháp định của họ trở nên vô giá trị hoặc gần như vô giá trị, thì họ vẫn có vàng vật chất để trả nợ và phát hành tiền.

Trong khi nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn bằng cách đầu tư vào vàng, các ngân hàng trung ương trên thế giới cũng đua nhau tích trữ vàng.

Vàng được coi là một công cụ chống lại lạm phát (Ảnh: Dreamstime.com).

Vàng đã là một thành phần thiết yếu trong dự trữ tài chính của các quốc gia trong nhiều thế kỷ và sức hấp dẫn của kim loại này không hề có dấu hiệu giảm đi với việc các ngân hàng trung ương sẽ lại mua vàng ròng trong năm nay. Trên thực tế, các ngân hàng trung ương hiện nắm giữ hơn 35.000 tấn vàng, tương đương với khoảng 1/5 tổng số vàng từng được khai thác.

Dự trữ vàng là một phần trong tổng tài sản của một quốc gia. Trong quá khứ, vàng được các nhà cầm quyền và chính phủ tích lũy chủ yếu để đáp ứng chi phí tiến hành chiến tranh và trong hầu hết các thời đại, chính sách của chính phủ thường nhấn mạnh đến việc mua và giữ "kho báu". Các ngân hàng tích lũy vàng dự trữ để đổi lấy lời hứa trả cho người gửi tiền bằng vàng.