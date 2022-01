Thế giới đối xử thế nào với nghệ sĩ phạm tội ấu dâm?

Đạo diễn Roman Polanski: Cả cuộc đời trốn chạy vì phạm tội ấu dâm

Đạo diễn Roman Polanski (hiện 88 tuổi) là một nhà làm phim người Pháp gốc Ba Lan (Ảnh: The Guardian).

Tháng 3/2020, khi đạo diễn Roman Polanski giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại giải César (giải thưởng điện ảnh được ví như "Oscar của nước Pháp"), hàng loạt những động thái phản đối đã xảy ra.

Ngay sau khi tên của vị đạo diễn được xướng lên, trong khán phòng đã có những tiếng la ó phản đối, hai diễn viên được giao nhiệm vụ xướng tên đã nhanh chóng rời khỏi sân khấu, một số phụ nữ có mặt trong khán phòng liền đồng loạt bỏ về giữa sự kiện.

Trước đó, đạo diễn Polanski đã tuyên bố rằng ông sẽ không dự lễ trao giải Césars vì lo sợ rằng mình sẽ gặp phải những sự công kích dữ dội. Dù bộ phim "J'Accuse" (Sĩ quan và điệp viên) của đạo diễn Polanski nhận được 12 đề cử, giành về 3 giải, nhưng không có thành viên nào trong đoàn phim có mặt tại lễ trao giải César.

Chỉ riêng việc bộ phim của vị đạo diễn nhận được nhiều đề cử tại giải Césars đã gây nên nhiều luồng dư luận phản đối tại Pháp. Nhiều thành viên trong Viện hàn lâm Điện ảnh Pháp đã xin từ chức vì bênh vực cho quyết định đề cử và trao giải cho phim của đạo diễn Polanski, họ cho rằng vai trò của Viện không phải là "phán xét đạo đức" khi bình xét trao giải cho những bộ phim điện ảnh.

Đây không phải lần đầu tiên những sự phản đối nổi lên xoay quanh đạo diễn Polanski làm ảnh hưởng tới lễ trao giải Césars. Hồi năm 2017, khi đạo diễn Polanski được giao vai trò đạo diễn sự kiện trao giải này, ông đã phải từ chối vì một làn sóng phản đối dấy lên.

Đạo diễn Roman Polanski tài năng có tiếng trong giới làm phim quốc tế, nhưng cả cuộc đời gắn liền với sự việc bê bối từng xảy ra hồi năm 1977, khi ông bị cáo buộc dùng chất kích thích và rượu để cưỡng bức một bé gái 13 tuổi tại Mỹ.

Khi ấy, Polanski đã thừa nhận tội trạng và chủ động dàn xếp với gia đình nạn nhân để được hưởng sự khoan hồng trước pháp luật. Nhưng ngay trước khi tòa tuyên án, Polanski liền bỏ trốn khỏi nước Mỹ và tới Pháp sinh sống. Từ đó, ông không quay trở lại nước Mỹ để tránh bản án vẫn đang chờ đợi mình, đồng thời, ông cũng không đi qua những nước có ký kết hiệp ước dẫn độ tội phạm với Mỹ.

Đạo diễn Roman Polanski (hiện 88 tuổi) là một nhà làm phim người Pháp gốc Ba Lan. Bộ phim điện ảnh đầu tiên của ông - "Knife in the Water" (1962) đã nhận được đề cử tại giải Oscar cho Phim quốc tế xuất sắc nhất.

Năm 1968, ông chuyển tới Hollywood (Mỹ) và gây tiếng vang với phim kinh dị "Rosemary's Baby" (1968). Năm 1978, sau khi Polanski trốn sang Pháp, ông tiếp tục làm phim, có thể kể tới các phim như "Tess" (1979), "The Pianist" (2002), "The Ghost Writer" (2010), "Venus in Fur" (2013) và "An Officer and a Spy" (2019).

Trong sự nghiệp, ông Polanski từng nhận được 5 đề cử Oscar, giành về một giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc hồi năm 2003 với phim "The Pianist".

Ông còn nhận được nhiều giải thưởng danh giá khác trong giới điện ảnh, trong đó có một giải Cành Cọ Vàng của LHP Cannes (Pháp) và nhiều giải Cesar (giải thưởng điện ảnh danh giá nhất của Pháp).