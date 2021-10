Thế Giới Di Động, Điện máy Xanh tăng tốc quý IV, kỳ vọng tăng trưởng năm 2021

Ngoài ra, với dải sản phẩm rộng, từ giá thấp cho đến cao, hai kênh bán lẻ Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh còn thiết kế chương trình khuyến mãi hấp dẫn, đặc biệt ngay sau mở cửa để hỗ trợ khách hàng giảm gánh nặng chi tiêu. Những hoạt động kích cầu mua sắm kỳ vọng sẽ là động lực để nhà bán lẻ sẵn sàng bứt phá, về đích với mức tăng trưởng tốt nhất trong những tháng còn lại của năm.

Trong tháng 8, tuy chịu tác động của giãn cách xã hội theo nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó” tại nhiều tỉnh thành, MWG vẫn duy trì 6.500 tỷ đồng doanh thu và 222 tỷ đồng lợi nhuận. Đáng nói, cũng trong tháng này, doanh thu online tăng khủng hơn 1.000 tỷ đồng, gấp 150% so với trước dịch và chiếm đến 30% tổng doanh thu của Thế Giới Di Động/Điện máy Xanh.



8 tháng đầu năm MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất là 78.495 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế là 3.006 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Doanh thu online đóng góp hơn 7.540 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Với kết quả này, MWG đã hoàn thành 63% kế hoạch doanh thu và 63% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Phương Dung