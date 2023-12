Thế Giới Di Động cân nhắc đóng 200 cửa hàng không hiệu quả

Ông Nguyễn Lạc Huy, Phụ trách truyền thông Cellphone S cũng cho biết, sau sự tăng trưởng nhờ đợt mở bán iPhone 15 series, thị trường bán lẻ công nghệ trong nước hiện nay đang rất “ảm đạm”. Đáng chú ý, ngành hàng laptop 2023 có sự sụt giảm mạnh hơn 20% so với các năm trước. Đặc biệt, giai đoạn Tết năm nay, dự kiến thị trường sẽ gặp rất nhiều khó khăn do tình hình kinh tế chung, người dùng sẽ thắt chặt chi tiêu so với trước đây.

Tái cấu trúc, giảm giá để thu hút khách hàng, tìm thêm hướng mới

Mặc dù không đưa ra các con số cụ thể về tình hình tiêu thụ các sản phẩm công nghệ trên chuỗi hệ thống trong các tháng qua, nhưng đại diện truyền thông Thế Giới Di Động cho biết, để vượt qua tình trạng khó khăn của thị trường thời điểm này, công ty sẽ tích cực triển khai hoạt động tái cấu trúc để tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và chủ động thích ứng trước bối cảnh kinh doanh mới với nhiều thách thức và biến động.

Theo kế hoạch, công ty sẽ cân nhắc đóng khoảng 200 cửa hàng trong quý IV/2023. Đây là những cửa hàng không hiệu quả về doanh thu và lợi nhuận. Đồng thời công ty sẽ theo dõi sát sao kết quả để điều chỉnh phù hợp tại từng thời điểm. Thế Giới Di Động cũng đang rà soát hoạt động của toàn bộ các phòng ban chức năng tập trung vào những gì cốt lõi và mang lại hiệu quả thiết thực cho tập đoàn hướng tới vận hành tinh gọn, đảm bảo khả năng tài chính lành mạnh và sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi nhận thấy những tín hiệu khả quan