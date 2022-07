Thế giới đầy bất trắc, Loship muốn vay nợ để tồn tại, trước khi gọi thêm vốn

DealStreetAsia vừa dẫn nguồn tin cho biết, Loship đang tìm kiếm các khoản tài trợ bằng nợ (debt financing) thay vì thúc đẩy vòng gọi vốn series C (equity financing).

“Trong giai đoạn không chắc chắn như hiện nay, công ty đang chuyển sang ưu tiên việc duy trì hoạt động, thay vì thúc đẩy vòng gọi vốn mới. Và các khoản tài trợ bằng nợ sẽ là một lựa chọn khôn ngoan để (kéo dài) thời gian trước khi công ty cạn tiền”, một nguồn tin thân cận với công ty nói với DealStreetAsia. Tuy nhiên, phía Loship vẫn chưa có phản hồi về bình luận này.

Vào tháng 8/2021, DealStreetAsia đưa tin rằng, Loship đang đặt mục tiêu chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại thị trường Mỹ sau khi hoạt động kinh doanh bắt đầu có lợi nhuận.

Đến tháng 10/2021, Loship đã có cuộc đàm phán với Japan's Daiwa Securities Group và các nhà đầu tư khác nhằm huy động 50 triệu USD trong vòng gọi vốn Series C.

Trước đó, startup giao hàng trực tuyến tại Việt Nam đã hoàn thành vòng gọi vốn pre – series C trị giá 12 triệu USD, được dẫn dắt bởi quỹ đầu tư mạo hiểm BAce Capital (do Ant Group tài trợ) và Sun Hung Kai & Co. – một công ty đầu tư niêm yết ở Hồng Kông.

Loship cũng được cho là đã huy động tiền từ các nhà đầu tư khác, bao gồm MetaPlanet Holdings, một công ty đầu tư mạo hiểm được hỗ trợ bởi người đồng sáng lập Skype Jaan Tallinn, Wealth Well của Ả Rập Xê Út, Smilegate Investment của Hàn Quốc, Hana Financial Group và DTNI, cũng như Golden Gate Ventures – công ty đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Singapore.

Với ‘thành tích’ gọi vốn kể trên, việc Loship chuyển hướng sang tìm kiếm nguồn vốn vay tài chính phần nào thể hiện sự thận trọng của chính starup này, cũng như các nhà đầu tư mạo hiểm, trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều bất ổn.

Hé mở cơ cấu cổ đông của Lozi Việt Nam

Loship là thành viên trong hệ sinh thái Lozi. Theo dữ liệu của VietTimes, CTCP Lozi Việt Nam (Lozi Việt Nam) được thành lập từ tháng 11/2015, với quy mô vốn điều lệ ban đầu ở mức 200 triệu đồng.

Công ty này được sáng lập bởi 4 thể nhân và 1 pháp nhân, bao gồm: ông Nguyễn Hoàng Trung (nắm giữ 98,5% vốn điều lệ); ông Trần Minh Sơn (sở hữu 0,5% VĐL); ông Phạm Đức Huy (sở hữu 0,25% VĐL); ông Đoàn Minh Tú (sở hữu 0,25% VĐL) và Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và dịch vụ phát triển kinh doanh ATV Việt Nam (nắm giữ 0,5% VĐL).

Sinh năm 1992, ông Nguyễn Hoàng Trung đảm nhiệm chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Lozi Việt Nam.

Trong quá trình hoạt động của Lozi Việt Nam, các cổ đông sáng lập cũng dần triệt thoái vốn khỏi công ty. Cập nhật đến tháng 2/2020, 95% cổ phần của Lozi Việt Nam do Lozi Sigapore Pte. Ltd nắm giữ.

Lưu ý rằng, việc chuyển nhượng lượng lớn cổ phần cho một pháp nhân có trụ sở ở nước ngoài đang là bước đi thực hiện chiến lược IPO mà nhiều startup Việt Nam đang lựa chọn, trong đó có thể kể tới trường hợp của Tiki với Tiki Global, hay CTCP VNG với VNG Limited./.