Thế giới đang đi sai hướng, tác động biến đổi khí hậu ngày càng tàn khốc

Mặt khác, cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine đã đẩy giá khí đốt tăng cao, buộc Chính phủ một số quốc gia châu Âu quay trở lại với nhiên liệu hóa thạch khiến lượng thải khí CO2 ra môi trường ngày càng lớn hơn.

Báo cáo còn nhấn mạnh rằng, tham vọng cam kết giảm phát thải khí nhà kính của các quốc gia đến năm 2030 phải cao hơn 4 lần để có thể hạn chế sự nóng lên + 2 độ C và gấp 7 lần để phù hợp với mục tiêu + 1,5 độ C do Thỏa thuận Paris đề ra.

Giải pháp khẩn cấp

Nếu các Chính phủ duy trì các chính sách môi trường hiện tại, các chuyên gia dự đoán rằng sự nóng lên toàn cầu trong thế kỷ 21 này sẽ ở mức từ 2,3 đến 3,3 ⁰C.

Hậu quả của việc này vô cùng khủng khiếp, cụ thể đến năm 2050 khoảng 1,6 tỷ người tại 970 thành phố trên thế giới (chiếm 55% dân số) sẽ phải sống trong môi trường với mức nhiệt độ trung bình 3 tháng đạt ít nhất 35 độ C.

Điển hình như 2 quốc gia Ấn Độ và Pakistan phải gánh chịu trong năm nay, từ tháng 3 đến tháng 5. Nhiệt độ đã có thời điểm đạt gần 50 ⁰C tại một số thành phố.

Một vụ cháy rừng ở Bridgetown, Tây Úc, xảy vào đầu năm nay do ảnh hưởng hiện tượng ấm lên toàn cầu (Ảnh: Evan Collis).

Đợt nắng nóng đặc biệt dữ dội và sớm này đã khiến 90 người dân Ấn Độ tử vong và gây ra tình trạng cắt điện, thiếu nước cho hàng triệu người.