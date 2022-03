Thế giới đã đi du lịch trở lại, lượng du khách bùng nổ ngay tháng 1

Tất cả các khu vực đều có sự phục hồi đáng kể vào tháng 1/ 2022 so với đầu năm 2021. Châu Âu (+ 199%) và Châu Mỹ (+ 97%) tiếp tục dẫn đầu với lượng khách quốc tế vẫn ở khoảng một nửa mức so với trước đại dịch (tương ứng -53% và -52%).

Trung Đông (+ 89%) và châu Phi (+ 51%) cũng có mức tăng trưởng vào tháng 1/ 2022 so với năm 2021, nhưng các khu vực này đã giảm lần lượt 63% và 69% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi châu Á và Thái Bình Dương ghi nhận mức 44%. tăng so với cùng kỳ năm trước, một số điểm đến vẫn đóng cửa đối với các chuyến du lịch không thiết yếu dẫn đến lượng khách quốc tế giảm nhiều nhất so với năm 2019 (-93%).

Theo các tiểu vùng, kết quả tốt nhất được ghi nhận bởi Tây Âu, đăng ký lượng khách đến vào tháng 1/ 2022 nhiều hơn bốn lần so với năm 2021, nhưng ít hơn 58% so với năm 2019.